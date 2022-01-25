Türkiye Gazetesi

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Temmuz 2020'de Kelkit ketesine coğrafi işaret belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.

Kelkit ketesi, Kurum tarafından "fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar" ürün grubunda 2 Aralık 2021'de tescillendi.

Buğday unu, su, tuz, ekşi maya, yumurta, tereyağı ve sütle hazırlanan Kelkit ketesinin, Doğu Karadeniz'in 57'nci, Gümüşhane'nin ise 11'inci coğrafi işaretli ürünü olduğu belirtildi.

Coğrafi işaretli ürünler dünyaya açılıyor TOBB ve PttAVM.com, coğrafi işaretli ürünlerin satışı için işbirliğine gitti. Türkiye'nin her yerinden coğrafi işaretli ürünler PttAVM.com üzerinden tek tıkla satın alınabilecek.

Yöresel ve coğrafi ürünler Türkiye'ye açılıyor e-Ticaret platformu Hepsiburada, TOBB iş birliğiyle HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nı hayata geçirdi.

Bayramiç Beyazı'na coğrafi işaret tescil imzası Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen bir nektarin türü olan ’Bayramiç beyazı’, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilini aldı. Ürünün coğrafi işaret tescil işlemleri Bayramiç Ziraat Odası ve Adres Patent tarafından yürütüldü.