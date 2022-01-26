Türkiye Gazetesi

Mersin'de 17 yaşındaki bir kız bıçaklı saldırıya uğradı. 5 yerinden bıçaklanan genç kız hastaneye sevk edildi. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı genç kız tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Genç kız yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.



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