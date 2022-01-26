Türkiye Gazetesi

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Megaşehrin ulaşımını en iyi bilen isimlerden biri olan Ilıcalı “Vatandaşların araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmasının krizin yaşanmasında büyük etkisi var. Kış lastiği herkes için zorunlu olsun. Ancak burada risk yönetilemedi. Oysa Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Ben belediyenin yöneticisi olsaydım, bu ikazlar sonrası şehrin en yoğun bölgelerine kar küreme araçları koyardım ve yolları tuzlardım. İkincisi, bu çalışmaların yetersiz kalacağını bilerek Valilik’le iletişime geçerdim ve trafiği azaltırdım. Belediyenin Trafik Kontrol Merkezi var, teknoloji sayesinde yoğun yerleri görebiliyoruz. Trafiğin yaşandığı yerlere araçların gitmesi engellenebilirdi. Ayrıca kar yağar yağmaz özel araçların trafiğe çıkması anında yasaklanmalıydı. Bunlar yapılsaydı, bu sıkıntıların yüzde 90’ı yaşanmazdı. ” dedi.

ARACINIZI YÜKSEK VİTESLE DÜŞÜK DEVİRDE KALDIRIN

Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Yiğit Dedeoğlu, karlı havalarda nasıl araç kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. Dedeoğlu, şunları söyledi: Buzlu zeminlerde kış lastiği de kayar. Onun için bagajınızda zincir bulundurun. Düşük ve sabit hızda gidin. Kalkışlarda yüksek vites, düşük devir tercih edin. Aracı rölanti, gerekirse de çok ufak bir gazla kaldırın. Sürüş sırasında ani fren, ani hızlanma ve sert direksiyon hareketlerinden kaçının, çünkü aracınız kayar. Frene yavaş şekilde basın, eğer mümkünse gazdan ayağınızı çekerek yavaşlatın.

Bir gün kar yağdı, İstanbul'da hayat durdu Megaşehirde kar, hayatı felç etti. Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, krizin kurumlar arasındaki iletişim probleminden ve vatandaşların uyarıları dikkate almamasından kaynaklandığını savundu.