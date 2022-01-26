Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde cadde üzerinde bulunan evde silah sesi duyuldu.

Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin emekli 4. sınıf emniyet müdürü Cafer Demirtaş olduğunu tespit ederken sağlık ekipleri, Demirtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemelere göre Demirtaş’ın beylik tabancası ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

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