Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 27 ocak 2022 perşembe günü buzlanma ve yoğun kar yağışı görülecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt ve Batman çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklığının Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

27 Ocak 2022 Hava Durumu Raporu

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri kar yağışlı -2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı bulutlu 8

Adana: Parçalı bulutlu 11

Antalya: Parçalı bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu 5

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 6

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. -3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

İstanbul'da kar devam edecek mi? 26 Ocak hava durumu Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken İstanbul için tarih verildi . Kar yağışının bugün ve perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği açıklandı. Meteoroloji buzlanmaya ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar sebebiyle uçak seferleri durduruldu. Uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yolcuların beklediği duyuru az önce yapıldı.

Meteoroloji uzmanı: Su krizi bu kadarcık karla son bulmaz Meteoroloji Uzmanı Fırat Çukurçayır, su krizinin son birkaç günde etkili olan kar yağışı ile çözülemeyeceğini söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Elazığ'da bulunan bir düğün salonu, yoğun kar yağışı sonra çöktü.