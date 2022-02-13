Türkiye Gazetesi

Artvin’in Borçka ilçesi Camili bölgesi Efeler Köyünde oturan 36 yaşındaki doğuştan işitme engelli Ersin Karadeniz, mezra evlerinin çatısında biriken karları temizlemek için köyden çıktı. Ormanlık alana geldiği sırada bir anda ayı saldırısına uğradı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA KURTARDI

Ayının saldısıyla neye uğradığını şaşıran adam elindeki baltayla ayıyı korkutup uzaklaştırmayı başardı ancak yaralandı. İşitme engeli olduğu için cep telefonundan kimseyi arayamadı ama arkadaşını görüntülü arayarak durumu görsel bir şekilde gösterdi ve yardım istedi.

İKİ BACAĞINDAN AĞIR YARALANDI

Arkadaşının olayı yakınlarına ve ekiplere bildirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Karadeniz, iki bacağından ağır yaralandığı belirlendi ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ayı saldırında yaralanan Ersin Karadeniz’in amcası Veysel Karadeniz, yeğenin yerine konuştu ve yaşananları şu cümlelerle anlattı:

“Yeğenim doğuştan işitme engelli, köyde bütün işleri bu yapar. Mezrada evin çatısı çökmesin diye köyden kalkıp mezraya gitmiş. Mezra uzak tabi ister istemez ormanın içinden geçiyorsun. Ağacın dibinde oturduğu sırada arkasından aniden ayı saldırmaya başlamış. Ayı ayaklarından kapıp silkelemeye başlayınca buda elindeki baltayla ayıya vurmuş ve kurtulmuş.

'14 DİKİŞ ATILDI'

Bir arkadaşını görüntülü arayarak yardım istiyor, daha sonra bize haber verdiler bizde kalktık köyden almaya gittik getirdik. Hastanede tedavisi yapıldı 14 dikişi atıldı, bacağına durumu şu anlık iyi.”

Evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam şoku yaşadı Artvin'de iş çıkışı evine giden adam kendisine saldıran ayı ile 3 dakika boğuştu. 58 yaşındaki adamın hayatını eşinin çığlıkları kurtardı.

Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Tunceli'de ayı saldırısında bir kişi yaralandı Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı.