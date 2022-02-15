Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa'da patenli gençler trafiğe karışarak yürekleri ağıza getirdi. Kural tanımayan patenli çocukların bu kez 8’inin aynı anda bir otomobile ve birbirlerine tutunurken yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

ARAÇ HAREKET ETMESİNE RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin arkasına ve yanına tutunan çocuklar şoförün uyarılarını dikkate almadı. Aracın hareket etmesiyle yolculuklarına devam eden çocukların birbirlerini de tuttukları görüldü.

Kırmızı ışıkta dahi aracı bırakmayan patenli çocukların dans ettiği anlarda kameralarca kaydedildi.

Otomobili çevreleyen çocukların ölüme davetiye çıkaran yolculukları Yavuz Özcan Parkı’ndan, müze önüne kadar devam etti.

KÖPEK DE ONLARA EŞLİK ETTİ

Bir köpeğinde kendilerine eşlik ettiği çocuklar, müze kavşağında tutundukları aracı bıraktıktan sonra yollarına Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda doğru devam etti.

Tehlikeli paten yolculuğu hüsranla bitti Trafikte patenle seyreden genç o anları kayda almak isterken düşerek bariyerlere çarptı.

Otomobile tutunarak patenle yolculuk yaptılar! Canlarını yok saydılar İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan 7 patenli genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adeta tehlikeye davetiye çıkardı.