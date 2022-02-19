Türkiye Gazetesi

Başıboş köpekler bu defa Tokat'ta bir çocuğu hedef aldı. Evden ekmek almak üzere çıkan küçük çocuk, kabusu yaşadı. Bir anda neye uğradığını şaşıran çocuk sokak köpeğinin saldırısı sonucu burnundan ve dudağından yaralandı.

KUZENİNİN MÜDAHALESİ İLE SON ANDA KURTULDU

Sulusaray ilçe merkezinde ikamet eden ortaokul öğrencisi Berat Sunar (12) kuzeni ile ekmek almak için evinden çıktı. Fırına yaklaştığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk biranda kendisini yerde buldu. Yüzü kanlar içinde kalan çocuk kuzeninin köpeğe müdahalesi ile saldırıdan kurtuldu. Vatandaşların yardımı ile çocuk Sulusaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Berat, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Dudağına dikiş atılaN çocuk plastik cerrahi servisinde tedaviye alındı. Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Sunar, “Aşağı sokakta bir tane fırın vardı. Kuzenimle birlikte ekmek almaya gidiyorduk. Birden bir tane sokak köpeği fırının önünde üstünüze saldırdı. Kuzenimle birlikte bağrışmamız falan o onu kaçırttı. Oradaki ekmekçi abi sağ olsun hastaneye götürdü. Oradan pansuman falan yaptılar. Tokat'a sevk ettiler dikiş atıldı dudağıma. Şu an pazartesi bekliyoruz" dedi.

"KÖPEKLERİ ÇOK SEVERDİM"

Köpekleri çok sevdiğini, köpek beslediğini belirten Sunar, “Köpeklerim vardı. Çok güzel bakardım. Çok severdim. Hatta sokak köpeklerine mama falan verirdim. Bu köpeği tanımıyordum. Birden saldırdı. Direkt yüzüme saldırdı. Kuzenim de yanımdaydı. O da bağırdı, çağırdı. Onunla birlikte kurtulduk. Allah'a şükür daha büyü bir şey olmadı. Bacağımı alabilirdi, koparabilirdi. Yani buna şükür bununla yetindi” diye konuştu.

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