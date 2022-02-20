Türkiye Gazetesi

Mardin’in Derik Bahçelievler Mahallesi’nde 15 Şubat’ta bir sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Abdullah Çakı, Ali Osman Karabat, Resul Yıldız, Kübra Ölçer, Mehmet Yıldız, Ergül Esen ve Mölkiye Ölçer olmak üzere 7 kişi Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatandaşlara saldıran köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan tetkikleri neticesinde kuduz olduğu tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Köpeğin kuduz olduğu anlaşılınca hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılara kuduz aşısı yapıldı. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı. Mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığı çevre ilçelere haber verilirken, mahalle giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" tabelaları asıldı. Belediye, sesli uyarılar yaparak vatandaşlara hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğu bilgisini verdi.

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