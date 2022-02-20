Türkiye Gazetesi

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakımını yapan yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Çocukların ifadelerini alan jandarma ekipleri daha sonra çocukların annesi G.T. ve babası R.T.'yi de gözaltına aldı.

ÖLEN KADININ ABİSİ TUTUKLANDI

Bugün Alaçam Adliyesine sevk edilen A.T. (14), E.T. (16) ve anneleri G.T. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Baba R.T. ise mahkemece tutuklandı. Tutuklanan R.T., Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

CANİ ABİ DEMİR SOPA İLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy tuvaletini yaptı diye aynı evde beraber kalan ve bakım parası alan, zihinsel engelli Hüsne Ersoy’un abisi R.T. tarafından soba demiri ile kafasına vurması sonucu hayatını kaybetti.

BAKIM AYLIĞI ALIYORMUŞ

Hayatını kaybeden zihinsel engelli kadının kanlı eşarbı evden 100 metre ileride çöpte ele geçirildi. Tutuklanan R.T.'nin zihinsel engelli olan ölen kardeşinin bakımını üstlendiği için devlet tarafından verilen bakım aylığını aldığı öğrenildi.

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