Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Büyük markaların da koleksiyonlarında yer bulması ile popülerliğini arttıran bu koyun postu ceketler farklı uzunluk ve hacimleriyle kadınların kurtarıcı parçası hâline geldi. Zamansız tarzı konusundaki itibarı da shearling ceketleri mükemmel bir yatırım parçasına dönüştürdü. Havalar ısınıyor demeyin, sezon sonunda kışlık kıyafetlerin fiyatlarında indirime gidilirken dolabınızda bu ceketlere de yer açın.

Yabani hayvan derisine alternatif: Balon balığı derisi artık moda Antalya'da bir girişimci timsah derisi kadar sağlam olduğunu söyleyerek balon balığı derisinden çanta yaptı. 1’er kilogramlık 7 balon balığının derisinden oluşan çanta şıklığı ve modaya uygunluğu ile dikkat çekiyor.

90'ların gözdesi süveterler yeniden moda 90'lı yılların modası süveterler geri döndü. Yeni süveter trendi, havalı ve zarif bir çizgide daha modernleşmiş tarzda sokak stillerinde hızla yer almaya başladı