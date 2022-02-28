Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kehribarı oluşturan çam türü reçineler fosilleşmeye başlamadan önce sinekten arıya kurtçuktan karıncaya canlıları içerisinde hapsetmesiyle onların da fosilleşmesini sağlar. Bu şekilde çıkarılan kehribar taşları da çok kıymetli olur. Türkiye’de Erzincan, Bayburt, Erzurum gibi bölgelerde bulunan kehribarın ağrı kesici, sakinleştirici özelliği olduğuna inanılıyor. Genelde yetişkinler tarafından tercih edilse de faydalarıyla birlikte günümüzde bebekler için de kullanılır oldu. Şifalı olduğu düşünülen bu taşlar özellikle bebeklerin diş çıkaracağı aylarda kolye şeklinde temin ediliyor. Bebeklerin boynuna takılan bu kolyelerin ağrıları kesmesinin yanı sıra salyaları da azalttığı söyleniyor. Popüler bir ürün olmasıyla sahtesi de piyasaya sürülen kehribarın orijinali ise kokusu ile diğerlerinden ayrılıyor. Çam kokan kehribar taşlarını tuzlu suya attığınızda batmaz. Taşları temizlemek için ise sadece ılık suyun altında bir süre bekletmeniz yeterli.

Gramı altınla yarışan kehribara Çin talip oldu Bayburt’ta köylülerin yıllarca çıra zannederek yaktıkları Bayburt Kehribarı’na Çinli firma talip oldu. Görüşmeler için Bayburt’a gelen firma temsilcileri Çin’e gönderilmek üzere numune aldı. Maden sahasını da inceleyen heyet, bölgedeki diğer maden rezervlerinin durumuna göre yeni yatırımlar yapabileceklerine işaret etti.

1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday Adana’da 17 yıldır Tesbihçilik yapan Nasır Fidan, 1 ton ağırlığında kehribar taşından tespih üretti. Kentte açılan Tesbihçiler Çarşısı sergilenen 1 tonluk tespih için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruldu.