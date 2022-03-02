Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde yaşayan bir vatandaş motosikletini merkezde bulunan bir caminin musalla taşına park edince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Adeta motorunu son durağa park eden sürücünün bu eylemi ile hırsızlara mesaj vermek istediği öğrenilirken, bazı vatandaşlar da durumu “Motosiklet son durağına gelmiş” şeklinde yorumladı.

Hırsızlardan 'özür mesajlı' iade Aydın'ın Didim ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfının bürosuna giren hırsızlar, çaldıkları 3 bilgisayardan 2'sini "Hata yaptık, özür dileriz. 2'sini getirdik, 3'üncüsünü de yakın zamanda getireceğiz." yazılı notla geri bıraktı.

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