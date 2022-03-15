Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Atatürk Bulvarında bulunan bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI

Bölgeye gelen ekipler, otobüs durağını güvenlik şeridine alarak bulvarı trafiğe kapattı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Patlamanın ardından çantanın içinden erkek eşyaları çıktı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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