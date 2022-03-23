Türkiye Gazetesi

Amasya'da tarım işçilerinin bulunduğu minibüs ölümden döndü. Seyir halindeki minibüs bir anda kontrolden çıkarak devrildi ve içinde bulunan birçok kişi yaralandı. Olayı görenlerin kazayı 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye ekipler geldi ve burada ilk müdahale yapıldı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Suluova’dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki 05 ABD 813 plakalı işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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