Türkiye Gazetesi

Kâğıthane’de sahibi olduğu iş yerinden çıkan Aysun A. isimli kadın, yeğeni Büşra B. ile birlikte taksiye bindi. Aysun A. taksi şoförüne Seyrantepe’de ineceğini, yeğeninin ise Sanayi Mahallesi’ne gideceğini söyledi.

Sürücü, trafiğin yoğun olduğunu bahane ederek Büşra B’yi gitmek istediği yere götüremeyeceğini ve inmesini söyledi. Bunun üzerine Aysun A. ve Büşra B. taksici ile tartıştı. Taksi şoförü Aysun A.’ya “Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Alternatif yol var. İki dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları” diyerek tepki gösterdi.

EŞYALARIYLA BİRLİKTE ARAÇTAN ATTI

Aysun A. ve yeğeni Büşra B. araçtan inmek istemedi. Bunun üzerine taksi şoförü Büşra B’yi gitmek istediği adrese götürdü. Büşra B. indikten sonra sürücü, Aysun A. isimli kadını Seyrantepe’ye götürmek için ilerlemeye devam etti. O esnada Aysun A. ile taksi şoförü arasında yol boyunca tartışma sürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, yolda durup kadını zorla araçtan indirdi. Aysun A. isimli kadının eşyalarını da araçtan attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, taksiciyi gözaltına aldı. Savcılık talimatıyla sürücü serbest bırakıldı.

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