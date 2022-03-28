Türkiye Gazetesi

Edirne’de sigara almak için büfeye giden adam dehşet saçtı. İstediği sigara yok diye büfede çalışan adamı bıçaklayıp kaçtı. İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti. Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı.

POLİS KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE

Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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