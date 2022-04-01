Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt dışında ve yurt içinde başarılı operasyonlarla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 uyku tulumu, 3 küçük tüp, soba, 4 büyük pil, 4 kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

SİLAH VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 uyku tulumu, 3 küçük tüp, soba, 4 büyük pil, 4 kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

Terör yuvaları bir bir bulunuyor: 9 sığınak daha imha edildi Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak tespit edildikten sonra imha edildi.

Teröre bir darbe daha: Sığınakları imha edildi, mühimmatları ele geçirildi Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklar imha edildi. Sığınaklarda bulunan mühimmat ve yaşam malzemeleri ise, güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Sivas’ta PKK'ya bir vurgun daha! 4 adet sığınak imha edildi Sivas'ta PKK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda delil niteliğinde belge ele geçirildi.