Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde beyin tümörü sebebiyle ayağı kesilen ve bakıma muhtaç olan kadın hikayesiyle yürekleri dağladı. 2 çocuk annesi talihsiz kadın, oğlunun ve kızının eğitimlerini tamamlayabilmesi için yardım istedi.

"OĞLUM BANA BAKABİLMEK İÇİN OKULUNU BIRAKTI"

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Şeyreküstü Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Şerife Yünet, ayağında aniden başlayan şiddetli ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Beynindeki tümör sebebiyle hayati tehlikesi olduğu belirlenen ve sol ayağındaki damarların tıkandığı belirlenen Şerife Yünet’in sol ayağı operasyonla kesildi. Ayağının kesilmesinin ardından tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Şerife Yünet, iki çoğu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Ayağı sebebiyle çalışamayan Yünet’in lise öğrencisi oğlu eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kaldı. Kızının da okula gidememesinden korktuğunu söyleyen Yünet, yardım istedi.





Yünet, "Benim oğlum bana bakabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldı. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Baypas ameliyatı da oldum. Beynimde tümör var. Oğlumun okulu bırakması beni yıktı. Çünkü ben hep benim oğlum okuyup avukat olsun isterdim. Oğlumu hep devlet dairelerinde, adliyelerde görmek isterdim. Benim oğlum artık okuyamayacak. Ben 8 yaşındaki kızımı bile okutamayacağım" diye konuştu.

Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli baba, Erdoğan'dan yardım istedi İsrail saldırısında eşi ile 4 çocuğunu kaybetmesine rağmen metanetiyle milyonlarca kişiyi duygulandıran Gazzeli baba Muhammed el-Hadidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, hayatta kalan tek çocuğu Ömer ve yine aynı saldırıda yaralı kurtulan Mariya Ala Ebu Hatab için yardım talebinde bulundu.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Bilgisayarı olmayan öğrenciler için yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, bağış yapmak için yayına bağlanan Ezgi Şenses isimli kadının anlattıkları herkesi şaşırttı. Durumunun kötü olduğunu söyleyen kadın, "Size ancak bu şekilde ulaşabilirdim" diyerek Ilıcalı'dan yardım istedi.