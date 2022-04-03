Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kaymasıyla TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

SÜRÜCÜLER D100 KARAYOLUN’NA YÖNLENDİRİLİYOR

Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında canlı ya da araç olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlattı. TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan D100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmaları ve heyelanın yaşandığı bölgede incelemelere yeniden başlandı. Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nda heyelan! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan sonucu tünel Ankara ve İstanbul yönlerinde araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.