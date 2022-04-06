Türkiye Gazetesi

Sakarya'da ağabeyini, yengesini ve yeğenini miras yüzünden katleden adam daha sonra kayıplara karışmıştı. Haince öldürülen aile bugün gözyaşları ile toprağa verildi. Yakınları tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'nden alınan cenazeler, Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınları gözyaşı döktü.

Ağabeyinin ailesini yok etti Sakarya'da kardeşlerin miras kavgası katliamla noktalandı. Bir kişi, ağabeyini, yengesini ve yeğenini kurşuna dizdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta dün, Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) tabancayla ateş etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.G, D.G. ve T.G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, ailenin diğer çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenilmişti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Miras katliamı! Ağabeyinin ailesini yok etti Sakarya'da kardeşlerin miras kavgası katliamla noktalandı. Bir kişi, ağabeyini, yengesini ve yeğenini kurşuna dizdi