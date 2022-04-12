Türkiye Gazetesi

Fırın çalışanının yerdeki unları toplayıp tekrar kullanması görenleri hem tiksindirdi hem de şaşkına uğrattı. Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir fırında kaydedilen görüntülerde lavaş yapan bir çalışanın unların yere dökülmesinin ardından dökülen unları kürek yardımıyla tekrar toplayıp ve bu unları tekrar lavaş yapmak için kullandığı görülüyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığıda görülüyor.

Edirne'de 4 kişi evde katledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı Edirne'de kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni bilgiler ışığında soruşturma genişletilirken köylüler korkudan erkenden evlerine gittiklerini söyledi.

Edirne'de yakıt kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı Edirne merkeze bağlı Hasanağa Köyü yakınlarında ünlü bir asfalt firmasına ait şantiyede yüzlerce ton ham atığın bulunduğu kazan patladı ve tonlarca atık yakıt tarım arazisine döküldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulunarak atık akımının kontrol alındığını duyurdu.

Yılbaşından bu yana 500 bin Bulgar ve Yunan turist Edirne'ye geldi Edirne’ye yılbaşından bu yana sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı. Gelen turistler şehrin ekonomisine adeta can suyu oluyor ve esnafın yüzü gülüyor.