Türkiye Gazetesi

Baharın gelmesiyle vatandaşlar çiçekçi ve tohumculara akın etti. Bu yıl pazarda sebze fiyatlarının fahiş artışı sonrasında vatandaş çareyi kendi sebzesini balkonunda yetiştirmekte buldu. Bu yıl sebze fidesi ve tohumu satanların işleri geçen yıla oranla yüzde 300 artmış durumda. Fide ve tohum ekimi zamanı olan Nisan ayında vatandaşlar çiçekçi ve tohumcularda yoğunluk oluşturdu. Tohumun paketi 5 lira satılırken, sebze fidelerinin tanesi ise 5 liradan satılıyor. Çiçeklerin fiyatları ise cinsi 5 ile 150 lira arasında değişiyor.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 300 ARTTI

Bu yıl tohum satışlarının geçen yıla oranla yüzde 300 arttığını ifade eden Ferhat Kökler, “Bu yıl sebze tohumu ve fideye vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Bu yıl sebze fiyatları artış gösterdi. Vatandaşlar kendi sebzesini evinin balkonunda ve terasında yetiştirmek için bizden tohum ve fide alıyor. Bizde her türlü sebzenin fide ve tohumu mevcut vatandaşlar hepsinden alıyor. Tohumların paketini 5 liradan fidelerin ise tanesini 5 liradan satmaktayız” dedi.

5 LİRADAN BAŞLIYOR 150 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Çiçekçi Özcan Karataş, “Nisan ayının gelmesiyle birlikte balkonlarını ve bahçelerini güzelleştirmek isteyen vatandaşlar, çiçek almaya başladı. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi çiçeklere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çiçek fiyatlarımız 5 ila 150 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Belediye pazara tezgah açtı, fiyatları görenler ürün bırakmadı Gaziantep'in İslahiye Belediyesi pazara tezgah açtı. Tezgahta soğanın kilosu 3 liradan, patatesin kilosu ise 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatları görenler tezgahı kısa sürede boşalttı.