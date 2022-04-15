Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Geçmiş yıllarda polis memurluğu görevi yapan 66 yaşındaki Nihat Kaç, yakınları tarafından evinde hareketsiz dururken bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı.

Yanında silah bulunan Kaç’ın ölüm nedenin yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Öte yandan; Kaç’ın görev yaptığı sıralarda çocuğunu kaybettiği ve sağlık sorunlarının olduğu öğrenildi.

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