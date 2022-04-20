Türkiye Gazetesi

Bursa’da 31 Ekim 2021 tarihinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra öldü. Kaza merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak (23), sabah saatlerinde hayatını kaaybetti. Çakmak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

Bursa'da buzlanan yolda 11 araç birbirine girdi Kar ve soğuk havanın etkisi altına aldığı Bursa'da buzlanan yolda tam 11 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken yol ise 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Bursa'da yolcu otobüsü kaza yaptı, yaralılar var Bursa'da meydana gelen kazada 36 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerleri çarptı, ardından da yol kenarındaki toprağa saplandı. Kazada şans eseri 4 kişi hafif olarak yaralandı.