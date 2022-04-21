Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda korkunç bir olay meydana geldi. 20 Nisan Çarşamba akşamı saat 23.00 sularında 13 katlı yurdun 7'nci katındaki bir odada kalan 20 yaşındaki M.Y., sigara içmek için odanın penceresini açtı. Çıktığı sandalyenin üzerinde sigara içen M.Y., iddiaya göre bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında M.Y.'nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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