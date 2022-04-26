Türkiye Gazetesi

​Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta olay meydana geldi. Erkek şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİN TOPÇU DEMİRCİ'YE AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatın kaybettiği tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin, Topçu Demirci'ye (65) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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