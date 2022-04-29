Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Yaz sezonu yaklaştı, tatil planları yapılmaya başladı. Tatil bölgelerinde otel, pansiyon veya villa arayışları yoğunlaştı. Bu durum dolandırıcılar için fırsata dönüştü. Antalya ve Muğla'da faaliyet gösteren bir villa kiralama firması, sahtekârların hedefi oldu. Hacker’lar, şirketin internet sitesine girerek, müşterilerin bilgilerini ele geçirdi. Daha sonra bu kişilerin cep telefonlarına sahte kampanya mesajı gönderildi. Dolandırıcılar, ağlarına düşürebildiklerinin banka hesaplarını boşalttı. Ayrıca firmadan da verilerini kurtarabilmek için fidye istedi. Firma yetkilileri "Saldırı 12 Nisan'da gerçekleşmiş. 35 bin 956 kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon ve adres bilgilerini almışlar. Konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) ileterek, veri ihlali bildiriminde bulunduk" dedi. Bu durum sonrası KVKK, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganların kimliklerinin ve ele geçirdikleri bilgilerin tam olarak neler olduğunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.

'Kiralık villa' dolandırıcılığına dikkat Çeşme'de ailesiyle tatil yapmak için bir uygulama üzerinden rezervasyon yaptıran avukatın kiraladığı villa hayali çıktı.