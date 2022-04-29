Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gelen Mehmet Ali K., kayınpederini bıçakla öldürdükten sonra, eşi dahil evde bulunan 4 kişiyi de yaralamıştı. Çıkan arbede sonucunda kendisi de ağır yaralanan Mehmet Ali K. hayatını kaybetti.

EŞİ DE YARALILAR ARASINDA

Sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak’ta yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen Mehmet Ali Kızıl, ile Necmeddin Dindaş ve Hayrettin Dindaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Ali K., bıçakla kayınpederi Necmeddin Dindaş’ı, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş’ı, boşanma aşamasındaki eşi Müberra K.’yı, Rahime Dindaş’ı ve yengesi Hatice Dindaş’ı yaralarken kendisi de ağır yaralanmıştı.



Aldığı bıçak darbeleriyle Necmeddin Dindaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mehmet Ali K. da kavga sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Ali K.’ın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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