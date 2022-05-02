Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı. Kırsal Hacılar Mahallesi'nde 18 yaşından küçük Görkem S. ile Muhammet D. henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki genç bıçakla yaralandı.

Yaralı çocuklar, çevredeki diğer çocukların haber vermesi üzerine mahallelilerin yardımıyla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine götürüldü. Muhammet D. buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla kadınlara saldırdığı için tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Yılmaz savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Mahkemeden çıkıp silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştular: 4 yaralı, 10 gözaltı Diyarbakır'da davalık olan iki aile, mahkemeden sonra çıkışta silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olay sonrası 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.