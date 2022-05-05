Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Yığılca yolu üzerinde patpat tabir edilen tarım aracı devrildi. Feci kaza sonucu tarım aracının altında kalan 3 kişi yaralandı.

FINDIK TARLASINA SAVRULDULAR

Kaza Alaplı Yığılca Kabalar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. (55) idaresindeki tarım aracı sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan fındık tarlasına uçtu. Tarım aracı sürücü T.G. ile pat pat üzerinde olan A.G. (56) ve E.K.(53) birlikte fındık tarlasına savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pat pat aracını vatandaşlar tarafından olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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