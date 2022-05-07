Türkiye Gazetesi

DEKORASYON

TACİHAN YONGACI

Banyo tadilatları hem uzun hem de yüksek bütçeli oluyor. Sizlere stil sahibi banyolara sahip olmanın kolay yollarından bahsetmek istiyorum. Standart banyo dolabı yerine evinizde kullanmadığınız eski konsolunuzu banyo dolabına dönüştürebilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler renk değişikliği için akrilik boyalar ve suya dayanıklı vernikler… Güzel şık kulplar yardımıyla da stil sahibi banyoya sahip olabilirsiniz.

DOĞRU ÜRÜN KULLANILMALI

Yer zeminleri için parlak yüzey astarı kullanarak fayanslarınızı boyayabilirsiniz. Duşakabinin içini boyamayı tavsiye etmiyorum. Ancak banyo duvarları ve yer fayanslarını doğru teknik ve doğru boyalar ile yenileyebilmeniz mümkün. Burada püf noktası yüzey mutlaka fazla deterjandan arındırılmalı ve kuru zemin olmalı. İlk aşama olarak geçiş astarı kullanılmalı. Daha sonra yüzeye tutunması için güçlü akrilik boyalar ile boyayıp verniği taş yüzeylere göre olan taş verniklerle koruma altına alabilirsiniz.

SÜRELERE UYMAK ŞART

Boya ile yenilemede katlar arası bekleme sürelerine uymak önemli her gün bir kat boyanıp vernik için en az beş gün beklenmeli. Yer karoları için stencil da yapabilirsiniz. Sizler için benim ve Instagram hesabım Dekotrend sayfamda danışanlarımın yaptığı çalışmalardan birkaç örnek paylaşıyoruz. Sizlere ilham olması dileğiyle…

Tacihan Yongacı: Dekorasyon işi beste yapmaya benziyor Ünlü dekorasyon uzmanı Tacihan Yongacı "Dekorasyon işi beste yapmaya benziyor" derken, istekli ve cesur olmanın da şart olduğunu ifade etti.