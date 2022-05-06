Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içmesinin ardından fenalaşan 11 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı. Söz konusu bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Alınan bilgilere göre, evde 11 aylık Yiğit A.O., ailesi fark etmeden annesinin kullandığı Alzheimer ilacını içti. İlacı içmesinin ardından fenalaşan bebek Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yiğit A.O., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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