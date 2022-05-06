Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye yayılmasının önüne geçti. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın! Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bayram tatili nedeniyle boş olmasının faciayı önlediği ortaya çıktı.
Tuzla'da boya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti, 9 yaralı Son dakika haberine göre; Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başlarken yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.