Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, araziden pulluk çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisinin peşine yeğeniyle birlikte düşen bir kişi, yakaladığı şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu. Arbedede araya giren yeğen ise yanlışlıkla kurşunların hedefi olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği hırsızlık şüphelisi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.'yi fark etti. Bunun üzerine E.K.'nin peşine düşen amca ve yeğen, 45 TA 0058 plakalı aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu. Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

ARAYA GİRMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.'nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YEĞENİNİ BAŞINDAN VURDU

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö.'nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.'ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi. A.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürerken, Ömer Öztarla'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Miras yüzünden yeğenini öldürüp, cesedini oğullarına gömdürdü Samsun Çarşamba'da bir kişi, miras yüzünden yeğenini öldürdü, cesedi de oğullarını gömdürdü. Cinayeti, jandarma ortaya çıkardı.

İş yerinde tartıştığı yeğenini öldürdü Kahramanmaraş’ta bir kişi iş yerinde tartıştığı ağabeyinin oğlunu silahla öldürdü.

Kardeşi, yengesi ve yeğenini katletmişti: Aile cinayetinde korkunç detay ortaya çıktı Sakarya'da tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlının, geriye kalan iki yeğenini de öldürmek için aradığı ortaya çıktı.