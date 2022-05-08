Türkiye Gazetesi

Trabzonspor taraftarı 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun heyecanını yaşamaya devam ediyor. Dün Zonguldak'ta yapılan kutlamaların ardından bugün de İstanbul'da yaşayan taraftarlar bir araya gelecek. İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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