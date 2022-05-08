Türkiye Gazetesi

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Aydın istikametine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Yolun karşısına geçen otomobil o esnada Denizli istikametinde gitmekte olan A.Ç. idaresindeki otomobil ile C.Y. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir araç ikiye bölünürken, diğer araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

ARABA İKİYE BÖLÜNDÜ

İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G. ağır yaralanırken, 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç., ile 20 ALY 15 plakalı otomobil içerisindeki C.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ağır yaralanan E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri muhtemel bir patlamaya karşı araçların elektrik bağlantılarını keserken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan E.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.