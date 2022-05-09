Şişli’de satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlü (38) bayram günü kaldığı dairenin terasında 21 bıçak darbesi ile öldürüldü.
Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda çık sayıda güvenlik kamerası inceledi.
Yapılan çalışmalarda Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem Ünlü olduğu belirlendi.
Kardeşini 21 yerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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