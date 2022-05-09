Türkiye Gazetesi

Yalova'da ikamet eden 28 yaşındaki Taylandlı eczacı Panatda Chaihanit, İslam'dan etkilenerek Müslüman olmaya kararverdi. Genç kadın, bunun için İl Müftülüğüne başvurdu. Ardından müftülükte ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün katıldığı törende "Elif" adını seçen kadın, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim edilen duayla son buldu.

İl Müftüsü Yılmaztürk "İslam dinini seçen kişilere Müslüman olduklarına dair 'İhtida Belgesi' düzenliyoruz. Bu vesileyle İslam dinini seçerek 'Elif' ismini alan kardeşimizi tebrik eder, bundan sonraki hayatında Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayat sürmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim" diye konuştu.

Ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla takdir topladı: Müslümanlara dua ediyorum ABD'li dünyaca ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla gönülleri fethetti. Sosyal konulara oldukça duyarlı olan Hadid, Instagram üzerinden Ramazan ile ilgili bir paylaşım yaptı.

K-Pop yıldızı Daud Kim Müslüman oldu, kutsal topraklara adım attı K-pop yıldızı Daud Kim’in paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. 2019 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Daud Kim, paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulanlar arasına girdi. Umreye giden şarkıcı “Nihayet Mekke'ye geldim” diyerek kutsal topraklardan fotoğraf paylaştı.