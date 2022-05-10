Türkiye Gazetesi

Sinop'ta 11 yıldır devam eden hırsızlık duyanları şaşkına çeviriyor, çaresiz vatandaş ise bu durumun sona ermesini istiyor. Balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, kendi elleriyle işlediği ve bakımlarını özenle yaptığı ağlarını bir depoda sakladığını ve hırsızların 2011 yılından beri yılda 2-3 kez deposuna girdiğini söyledi.

Başvuruda bulunmadığı yer kalmadığını belirten Taşkın, 11 yılda tam 25 kez soyuldu. Hırsızların çaldığı ürünlerin şimdiki değerlerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirten Taşkın, duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Her soyulduğu tarihi deposunun duvarlarına yazan balıkçı, yaşadığı soygunları emniyete, savcılığa, CİMER’e, Sahil Güvenlik ve Su Ürünlerine bildirdiğini belirtti.

"HEPSİNİ ALSINLAR BEN DE RAHATLAYAYIM"

İddiasına göre hırsızlar tarafından Şubat 2011’de başlayan soygun, Mart 2022’ye kadar sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Taşkın, hırsızlara uyarıda bulunmak için "Sizler çetesiniz, o çete bir gün adliye binasına girecek" gibi sözler yazarak duvarına astı ama nafile. Hırsızlık sorununa çözüm bulamamaktan bunalan balıkçı, "Hepsini alsınlar ben de rahatlayayım" dedi.

"MÜRACAAT ETMEDİĞİM YER KALMADI"

Balıkçı Mertol Taşkın, "2011 yılından 2022 yılına kadar benim mağazama senede 2 veya 3 kere hırsızlar girdi ve dadandı. Şimdiki parayla 1 milyonun üstünde zararım var. Müracaat etmediğim yer kalmadı, hiç de sonuç alamadım. Yapılmış yeni balık ağlarımı, benim ağlarım özeldir, özel dokunmuş ve özel yapılmıştır. Benim kullandığım malzemeyi Sinop’ta hiçbir balıkçı alamaz ve kullanamaz. Kamera koydum, polise gidiyorum 'bir haftalık kayıtlara bakacağız' diyorlar ama kayıtlar da 5 günlük silinip gidiyor, bizim hırsızların yaptığı hırsızlıklar da yanlarına kar kalıyor. Artık vazgeçtim, bitirsinler de beni de kurtarsınlar" ifadelerini kullandı.

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