Türkiye Gazetesi

Ankara’da yaşlı ve emeklileri ağına düşüren düşük faizli kredi vaadi ile dolandıran çete çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda senet, doküman ve muvaffakatname ele geçirildi. 13 çete üyesi gözaltına alındı.

ZORLA SENET İMZALATTILAR

Operasyon sonrasında edinilen bilgiye göre çete üyelerinin ağlarına düşürerek mağdur ettikleri yaşlı vatandaşları zorla çek ve senet imzalatarak icra takibi başlattıkları ve yasal olmayan şekilde yüksek faizle para vererek zorla senet imzalattıkları ortaya çıktı. Öte yandan, yine edinilen bilgiye göre, PTT’de çalışan bir memur aracılığıyla normalde çıkacak kredileri kendi marifetleri ile çıkmış gibi göstererek buradan da kendilerine gelir sağladıkları tespit edildi. Operasyon sonucu 13 çete üyesi gözaltına alınırken, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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