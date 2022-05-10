Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yakınlarında ailesiyle mantar toplamaya çıkan 4 yaşındaki Poyraz Efe Yaşin kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine ekipler, çocuğu aramak için bölgeye geldi.
ASKER, ÜNİFORMASINI GİYDİRDİ
Beş saatlik çalışma mutlu sonla tamamlandı. Küçük Efe, kaybolduğu yere yakın bir bölgedeki arazide bulundu. Oğullarına kavuşan aile, mutluluktan gözyaşı döktü. Soğuktan üşüdüğü gözlenen çocuğa, bir asker üniformasını giydirdi. Ambulansa alınan Efe sağlık kontrolünden geçirildi. Baba Hüseyin Yaşin, jandarma ekibine teşekkür etti.
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Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptanın durumu iyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bali'de gemiden düşen Türk kaptanın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Durumu iyi" dedi.