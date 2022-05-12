Türkiye Gazetesi

Çorum Sanayi Sitesi’nde A.K. ve E.T., site içerisinde bulunan işyerlerinin önünde araç içerisinde oturdukları esnada iddiaya göre A.K.’nin husumetli olduğu Y.K. ve Ö.K. kardeşler tarafından pompalı tüfeklerle saldırıya uğradılar.

İçerisinde bulundukları araca yüzlerce saçma isabet eden A.K. vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken arkadaşı E.T. ise dizinden yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyen şahıslar kiralık bir araçla bölgeden uzaklaştılar.

AMELİYATA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan A.K., 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınırken diğer yaralı ise sitede faaliyet gösteren bir esnaf tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

’KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİ YAKALANDI’

Saldırının ardından kiraladıkları araçla olay yerinden kaçak şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sırasında esnasında firari sanıklar Y.K. ve Ö.K. adlı kardeşler ile polis ekipleri arasında Çorum-Ortaköy yolu üzerinde yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan aramalar sonucu şüpheli şahıslardan Y.K. yakalanarak gözaltına alınırken kardeşi Ö.K.’nin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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