Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ula ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Fatma A. geçmişte evlilik dışı birliktelik yaşadığı Mustafa Uyanık’tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Sabah gazetesinin haberine göre Fatma A. bu sırrı saklayarak kızı Berrin N.’yi resmi nikahlı eşi Mahir A.’nın üzerine kaydettirdi.

GERÇEK BABASINI YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin en zenginlerinden biri olan Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık’ı 1982 yılında ormanlık alanda yakalayınca öldürdü. Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Ablasıyla tartışana kadar babasının Mahir A. olduğunu zanneden Berrin N. 48 yıl sonra gerçeği öğrendi.

40 YIL ÖNCE YASAK AŞK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı. Berrin N. şoku atlattıktan sonra ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucunda Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı.

MEZARI AÇILARAK DNA TESTİ İSTENDİ

Berrin N. şoku atlattıktan sonra Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı. Açılan davada Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.

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