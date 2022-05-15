Türkiye Gazetesi

Görenleri hayrete düşüren olayda ikiz kardeşlerin anne ve babaları boşanma kararı aldı ve bu kararda annelerinin arkasında duran, detsek olan ikiz kardeşler amcaları tarafından annelerine destek oldukları için sokak ortasında sopayla resmen saldırıya uğradı.

Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde meydana gelen olayda Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilini ikiz çocukları olan 17 yaşındaki Emirhan K. ve Bedirhan K. boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu.

ÖNCE TEHDİT SONRA SALDIRI

Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı. İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi.

KOLLARINDAN VE BACAKLARINDAN YARALANDILAR

Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaslansan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.

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