Türkiye Gazetesi

Çin'de çektiği videolar ile viral olan Yilong Ma, Elon Musk’a olan benzerliği sayesinde ünlü olmuştu. Videoları milyonlarca izlenme oranına ulaşan Çinli sosyal medya kullanıcısına Elon Musk da “Belki kısmen Çinliyim” diyerek esprili bir cevap vermişti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen konuşma sonrası Elon Musk, Çinli benzeri ile tanışmak istediğini açıkladı.

"SEN BENİM KAHRAMANIMSIN"

Gerçek Elon Musk, bu hafta "Çinli Elon Musk"ı bir "yem" olarak kullanıp kullanmamayı soran bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Musk ise mayilong kullanıcı adıyla TikTok'ta milyonlarca izlenen videolar paylaşan Çinli benzeri Yilong Ma ile tanışmak istediğini söyledi. Elon Musk, kullanıcıya verdiği cevapta "Bu adamla (eğer gerçekse) tanışmak isterim." dedi.

Ma ise Çin'in Twitter'ı Weibo'da paylaştığı gönderide "Ben buradayım. Ben de seni görmeyi çok istiyorum! Seni seviyorum, sen benim kahramanımsın" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK'A BENZERLİĞİ İLE ÜNLÜ OLDU

Musk'a çarpıcı bir benzerlik gösterdiği görülen Ma, ilk olarak TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de, lüks bir arabanın yanında durduğu videonun yayınlanmasının ardından viral olmuştu.

Ma'nın şimdilerde ise 230 binden fazla takipçisi olan "Elong Musk" kullanıcı adlı bir TikTok hesabı var. Hesapta, kendisini "Çin'in Elon Musk'ı" olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu da dahil olmak üzere birkaç videosu bulunuyor.

Elon Musk attığı tweet ile Dogecoin’i uçurdu! Yükseliş başladı Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, kripto paralardaki sert çöküşle birlikte harekete geçti. Sürekli olarak Dogecoin’e verdiği destekle bilinen Musk, kripto paralardaki düşüşlerin ardından yeni bit tweet attı. Elon Musk attığı tweette DOGE’un fiat para birimi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Elon Musk’ın bu tweetinin ardından DOGE sıçrama yaşayarak toparlanmaya geçti.

Elon Musk'tan flaş karar: Twitter'ı satın alma anlaşması askıya alındı Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada anlaşmanın durdurulma nedenini de ifade etti.

Elon Musk yönetimine hazırlık: Twitter iki üst düzey yöneticisi ile yollarını ayırdı Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attıktan sonra sosyal medya şirketinden ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Twitter, iki üst düzey çalışanın ayrıldığını duyurdu.