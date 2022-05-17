Türkiye Gazetesi

Seyhan Şehit Mehmet Özer Caddesi’nde patlayan su borusu nedeniyle büyük çapta çukur ile su birikintileri oluştu. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusunun bilinmeyen bir nedenle patlaması nedeniyle tazyikle akan su cadde ile Denizli ve Narlıca mahallelerinin ara sokaklarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

İŞE GİDERKEN ÇUKURA DÜŞTÜ

Birikintilerden geçerken çukuru fark etmeyen Mustafa Ayhan Ballı şehir içi taşımacılık yapan midibüse ardından da Bayram Gültekin idaresindeki motosiklet oluşan çukura düştü. Gültekin, durumu fark eden vatandaşların da yardımıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri sevk edilirken yol trafiğe kapatıldı.

Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-2 yendi Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.