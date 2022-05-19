Türkiye Gazetesi

Dere Mahallesi Susuz mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple dağlık ve ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz yönlendirildi.

Yangının sarp ve dağlık alanda çıkmasından dolayı karadan müdahalede güçlük çekiliyor.

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Antalya'da korkutan kaza: Öğretim üyesi ve öğrenci şoka girdi Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı. Öğretim üyesi kadın ve kız öğrenci kaza sonrası şok geçirdi.

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