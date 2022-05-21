Türkiye Gazetesi

Arazi kavgalarında kan akmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve 4 kişi ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti. Benzer bir olayda Ankara'da yaşandı. Arazi akvgasında baba ve oğul tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde arazi kullanımından dolayı aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Harun Karakuş (42) ile komşusu Ahmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K, Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş'u (18) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından silahıyla yakalanan Ahmet K'nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara’da 19 Mayıs buluşması: Gençlerle ayağa kalktık, onlarla başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda yaptığı açıklamada, tarihin her döneminde gençlerle ayağa kalktıklarını ve başardıklarını söyleyerek, "Ülkemizde her dönemde gençlerimizi birbirine düşürecek oyunlar ortaya koyuldu. Gençleri kucaklayan anlayışla tuzakları bozduk." dedi.

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