Türkiye Gazetesi

Çerkezköy'de cinnet getirmesi sonucu 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı. 6 yaşındaki E.K. isimli kızını öldüren Sevda K. gözaltına alınıp emniyette sorgulamaya alındı. Katil anne adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇİMİŞİ

Cinnet getiren 25 yaşındaki Sevda K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden kadın gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Gözaltına alınan Sevda K.’nin ilk ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği ortaya çıktı.

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